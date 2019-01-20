جمارك سفاجا تحبط 4 محاولات تهرب جمركي

20 يناير 2019 - 12:10 ص

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا ، بالاشتراك مع مباحث ميناء سفاجا، من ضبط 4 محاولات تهرب جمركي لطائرتي تنصت وتجسس وكمية من الشيش الإلكترونية والأدوية البيطرية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية.



وأوضح بيان صادر عن جمارك سفاجا أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والسيارات القادمة من ميناء ضبا السعودي بإدارتي تفتيش الركاب والحركة بجمارك سفاجا تم ضبط 2 طائرة مفككة ومزودة بجهاز التوجيه والتحكم وشاشة عرض و58 شيشة إلكترونية و 66 دستة عبوات كرياتين للشعر و 270 ساعة رقمية وكمية من العطور والأدوية البيطرية تم إخفاؤها داخل الأمتعة الشخصية والسيارات الخاصة بـ 4 ركاب مصريين قادمين من الخارج.

