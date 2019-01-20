مدرب طنجة : هذا هو سبب الهزيمة من الزمالك

كشف عبد الواحد بن قاسم، المدير الفني لفريق اتحاد طنجة المغربي ، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك فى إياب دور الـ32 الإضافي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية رغم الخسارة التى تعرض لها الفريق 1 / 3 اليوم السبت.



وقال المدير الفني لفريق اتحاد طنجة في تصريحات صحفية اليوم إن فريقه كان الأفضل فى الشوط الأول، ولكن الزمالك سجل من فرصة وحيدة قبل نهاية المباراة في الوقت الذى أهدر فريقه 4 فرص، وأوضح أن اتحاد طنجة خاض المباراة في ظل غيابات عديدة بسبب الإصابات.

