شاهد صدمة فنان شهير بعد اتهامه بـ"الإرهاب" من عمرو أديب

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احمد مالك

صُدم الفنان الشاب أحمد مالك من جملة قالها الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - أثناء حديثه عن دور "الإرهابي" الذي قام به الأول في فيلم "الضيف".

وأبدى "أديب" استغرابه من حصول الفيلم على جائزة عالمية من الجمهور ، قائلًا: "هي قضية الفكر المتطرف بقت موجودة دلوقت في كل مكان يعني أحمد مالك موجود في كل حتة ".

وشعر "مالك" بالحرج ، ليرد "أديب" ، قائلًا: "يبني أنت خايف ليه؟" .. ليرد "مالك": "عشان دي الشخصية مش أنا".

وتساءل أديب: "هو لسة زي زمان الناس لو شافت في الفيلم واحد إرهابي تبقى مصدقة إنه إرهابي فعلا؟" .. فرد "مالك" و "شيرين رضا" : "أيوة طبعا".

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