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علماء يابانيون يكشفون الإعجاز فى القرآن بتناول "التين والزيتون" معًا

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التين والزيتون
التين والزيتون

متابعات- أمينة عبد العال

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القران

الزيتون

التين

"والتين والزيتون".. أول كلمات في سورة التين، وجمع الله بينهما في عبارة واحدة لأهمية كبيرة اكتشفها العلماء مؤخرًا.

وبالرغم من  معرفتنا فوائد الفواكه والخضراوات والعديد من الأطعمة، إلا أن هناك دائمًا شيء جديد يجب علينا معرفته والاستفادة من فوائده، وأكبر مثال على ذلك تناول التين والزيتون معًا، وتعتبر هذه الوصفة بمثابة معجزة لجسم الإنسان.

وفي البداية يجب أن نتعرف على  مادة "الميثالونيدز"، فهي المادة المسئولة عن نضارة الجسم ليصبح دائمًا في حالة من الشباب، ويقوم المخ بإفراز هذه المادة في جسم الشخص من عمر 15 عامًا إلى 35 عامًا، ثم تقل نسبة إفراز هذه المادة تدريجيًا بعد سن الـ40 عامًا، وهذه المادة مفيدة أيضًا في خفض الكولسترول والتمثيل الغذائي وتقوية القلب وإزالة أعراض الشيخوخة من الجسم وضبط النفس، كل هذه الفوائد ناتجة عن مادة الميثالونيدز.

وتمكن فريق بحث ياباني من استخراج هذه المادة "الميثالونيدز" من التين والزيتون، وأكد الفريق الياباني أن "المادة الفعالة الميثالونيدز والموجودة في التين لا يكون تأثيرها فعال إلا بخلطها مع المادة المتوفرة في الزيتون".

وقال الفريق الياباني إن "النسبة التي تعطي أفضل نتيجة هي حبة تين واحدة مقابل 7 حبات زيتون".

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