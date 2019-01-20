عكاشة: "أنا الدولة"

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن 60% من سيدات وبنات مصر يعانين من الأنيميا على الرغم من معاناتهن من السمنة أيضًا، معقبًا:  "ده مرض خطير جدًا يؤدي للكسل".

وأضاف "عكاشة"، في برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أن الإعلام عليه دور وهو توضيح الغذاء الصحي للناس، في الوجبات المختلفة، الإفطار والغذاء والعشاء، لمواجهة الأنيميا بالإمكانيات المتاحة.

وأوضح، أن هناك أطباء يظهرون في الإعلام ويدفعون مبالغ كبيرة لكي يشتهروا وتجد عياداتهم مليئة بالمرضى، لأن الناس تثق في حديث الطبيب الذي يخرج على شاشة التلفزيون.

وتابع: "يجب الحفاظ على صحة المواطن المصري، والاهتمام بها، معقبًا: "أنا الدولة والدولة أنا، كمواطن مصري".

وواصل حديثه: "وزارة الصحة تعمل جدول للغذاء الصحي في الإفطار والغذاء والعشاء"، لافتًا إلى أن هناك أكلات مصرية يمكن أن تقضي على الأنيميا مثل السبانخ والجرجير والملوخية، ولكن المواطنين "بيحشوا بطنهم".

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