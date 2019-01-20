لأول مرة منذ عقود.. نتنياهو يصل إلى تشاد

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عبد القادر وحيد- متابعات

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قالت القناة 13 العبرية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصل منذ قليل إلى تشاد فى أول زيارة لمسئول إسرائيلي إلى تشاد منذ عقود.

وكانت مصادر قد كشفت أمس عن توجه رئيس الوزراء ووزير الحرب الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تشاد في أول زيارة يقوم بها رئيس حكومة إسرائيلية إلى هذه الدولة الأفريقية  منذ سبعينيات القرن الماضي.

وتأتي هذه الزيارة ردًا على الزيارة التي قام بها الرئيس التشادي، إدريس ديبي في نوفمبر الماضي إلى إسرائيل.

وأضافت صحيفة يديعوت أحرونوت أن زيارة نتنياهو ستستمر لعدة ساعات يعود بعدها إلى إسرائيل، وستجرى وسط إجراءات أمنية مشددة.

وعن الرابط بين زيارة نتنياهو إلى تشاد، والزيارة التي قام بها رئيس التشاد إلى الخرطوم، الجمعة الماضية، قال الخبير السياسي الدكتور الفاتح محجوب: "ليس هناك ما يمنع وجود رابط بين هاتين الزيارتين، وبالتأكيد فإن زيارة الرئيس التشادي، إدريس ديبي للخرطوم، جاءت لأجل التشاور بين الجانبين في عدة قضايا منها زيارة نتنياهو إلى أنجمينا، وللتأكيد فإن رئيس تشاد طمأن الرئيس البشير، بأن التحالف الجديد مع إسرائيل، لن يكون ضد العلاقات الوثيقة بين تشاد والسودان.

وأكد محجوب في تصريحات صحفية أن هدف إسرائيل الأساسي من بناء علاقات مع دول أفريقيا هو كسب الأصوات في صراعها مع فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن الصراع في مجلس الأمن محسوم لإسرائيل بواسطة الدعم الأمريكي المطلق، لكن فلسطين بجانب دعم الدول العربية، تجد دعم كبير من الدول الأفريقية، وإسرائيل تريد الآن تحييد هذا الأمر وكسب أصوات تلك الدول.

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