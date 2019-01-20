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رشوان عن ترشحه نقيبا للصحفيين : شعاري "لم الشمل"

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ضياء رشوان
ضياء رشوان

إيمان هاني

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رد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول ترشحه نقيبًا الصحفيين من عدمه قائلاً: "إنه ترك نقابة الصحفيين منذ 4 أعوام، لافتًا إلى أنه مر على مجلس النقابة في عهده 3 رؤساء.

وأضاف "رشوان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الفترة الماضية شهدت تراجعًا في الخدمات التي تقدمها النقابة، منوهًا بأن عددًا كبيرًا من الصحفيين، وأعضاء بمجلس النقابة طالبوه بالترشح للانتخابات المقررة في 1 مارس.

ولفت "رشوان" إلى أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن الترشح، منوهًا بأن وظيفته كرئيس الهيئة العامة للاستعلامات لا تتعارض مع ترشحه، حيث إنه مُعار من مؤسسة الأهرام للهيئة.

 وأضاف أن النقابة بها عدة أزمات كإغلاق الصحف، ورفع مستوى المهنية، والبدل، والبطالة، وغيرهم من المشاكل، وإذا ترشح فهو لا يملك عصا سحرية للمشاكل، ولكنه سيتعاون مع الجميع لحل المشاكل، وسيكون شعاره "لم الشمل"، معلنًا أنه سيحدد قراره النهائي خلال ساعات.

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