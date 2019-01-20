إطلاق اسم محمد صلاح على نوع من النمل

20 يناير 2019 - 10:24 ص

كرّم عالم مصري مواطنه النجم محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، الذي يتألق مع ناديه بطريقة غير مألوفة الموسم الحالي وتصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، وحصوله علي اللقب نفسه الموسم الماضي.

وحسب تقرير نشره موقع "ليفربول إيكو" الإلكتروني، اكتشف مصطفى شرف وهو عالم مصري يعمل أستاذًا بعلم الحشرات في جامعة الملك سعود في سلطنة عمان نوعا جديدا من النمل، وقرر أن يطلق عليه اسم نجمه الرياضي المحبوب محمد صلاح.

ويعيش هذا النوع الجديد من النمل في المناطق المظللة بالشجيرات الصغيرة والعشب، ويمتاز شكله بأنه برأس طويل وجسمه ثنائي اللون.

وكتب العالم المصري: قررنا أن نكرم محمد صلاح بربط اسمه بهذا النوع الجديد من حشرة النمل، فهو رمز الآن لنادي ليفربول وللكرة المصرية.