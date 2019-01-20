القوات المسلحة تنظم يومًا علميًا لأمراض الدم وزراعة النخاع

20 يناير 2019 - 11:20 ص

نظمت القوات المسلحة يومًا علميًا في مجال أمراض الدم وزراعة النخاع بالمستشفى الجوى التخصصي بحضور عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال، وذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء الشعب المصري.

بدأت الفعاليات بكلمة لمدير المستشفى الجوى التخصصي، أكد فيها حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن المصري ومواكبة التطور المستمر في الأساليب والطرق العلاجية الحديثة واكتساب المهارات ونقل وتبادل الخبرات العلمية مع كبرى المراكز التخصصية عالميًا في مختلف المجالات الطبية.

أعقبها محاضرة قدمها عدد من الخبراء الأجانب بعنوان "الخبرات الأجنبية في مجال زراعة النخاع في مختلف المدارس الدولية"، تناولت تعريف شباب الأطباء بالتقنيات والأساليب الحديثة في هذا المجال وأحدث الطرق فى مجالات التشخيص والتعامل مع الحالات المرضية فى مراحلها المختلفة والتعرف على مختلف الأبحاث العلمية والتجارب الدولية والإقليمية الخاصة بهذا التخصص الطبى الدقيق.

كما تم إلقاء محاضرة بواسطة أحد الخبراء المصريين فى مجال زراعة النخاع بعنوان "الخبرة المصرية فى زرع النخاع"، تم خلالها مناقشة أحدث الأجهزة المصرية فى تطوير ذلك المجال اعتمادًا على أحدث الأسس العلمية فى مجال زرع النخاع، أعقبها جولة ميدانية لفريق العمل بالمستشفى الجوى التخصصي والخبراء الأجانب لقسم زرع النخاع بالمستشفى والذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ذات المعايير العالمية لتقديم أرقى مستوى طبى للمرضى.

واختتمت فعاليات اليوم بمناقشة لأهم التحديات التى تم التعامل معها على الوجه الأمثل لبعض الحالات المرضية، وكذلك مناقشة مفتوحة لكل المشكلات ذات الاهتمامات المشتركة، ودراسة إمكانية التعاون في مجال زرع النخاع بين المراكز الطبية المختلفة، فضلاً عن مناقشة وضع الخطط للتعليم المستمر ومواكبة آخر التطورات العلمية فى ذلك المجال.

حضر المؤتمر نخبة من الخبراء ومستشاري وأساتذة الطب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.