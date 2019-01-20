المشاط في احتفالية تدشين محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالماريوت

20 يناير 2019 - 11:21 ص

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن كثيرا من منظمى الرحلات يضعون ضمن برامجهم السياحية، المقاصد التى تضع الحفاظ على البيئة ضمن أولوياتها والتركيز على مدى وجود بعد بيئى بالفنادق، خاصة فى ظل الاتجاه العالمى بالاهتمام بالطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، لافتة إلى أن هذه المصطلحات المهمة والحديثة يكون لتنفيذها دور فى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة دوليا.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها الوزيرة أمس خلال مشاركتها فى الاحتفالية التى نظمها فندق جى دبليو ماريوت بمناسبة تدشينه لأول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بالفنادق فى القاهرة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

شارك فى الاحتفالية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيدة راندا أبو الحسن مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة، والسيد منير غبور رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لفندق جى دبليو ماريوت، وحضرها السيد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية.

وخلال كلمتها أعربت الوزيرة عن سعادتها بأن يكون عام 2019 بداية تدشين هذا المشروع الذى له بعد بيئي وسياحي هام، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعتبر نموذجا مواكبا للاتجاهات العالمية الحديثة في مجال الحفاظ على البيئة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تنفيذ هذا المشروع الرائد يأتي تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة والتى أقرتها الأمم المتحدة، وتتبنى وزارة السياحة تطبيقها فى قطاع السياحة المصرى، كما أنه يأتي اتساقًا مع رؤية الوزارة لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة والتى تتضمنها محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة فى نوفمبر الماضى لتطوير قطاع السياحة، وذلك لمواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا فى ظل الاهتمام المتزايد بتطبيق أنشطة السياحة الخضراء، والتوسع في أنشطة السياحة البيئية واستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة وذلك لرفع القدرة التنافسية لقطاع الفنادق.

وقدمت الوزيرة الشكر لإدارة فندق ماريوت، والسيد منير غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ميراج للفنادق المالكة لفندق جى دبليو ماريوت لقيامهم بتنفيذ هذا المشروع، كما توجهت بالشكر لوزارات الكهرباء والصناعة والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمهم لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية فى قطاع السياح، مشيرة إلى أهمية وجود شراكات مختلفة بين الجهات الحكومية وبعضها، وبينها وبين القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة المحلية والدولية.

وتطرقت الوزيرة للحديث عن وحدة السياحة الخضراء الموجودة بالوزارة وما تقوم به من مشروعات تضع معايير هامة للحفاظ على البيئة والطاقة كمشروع شهادة النجمة الخضراء للفنادق.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى الانتهاء من انتخابات اتحاد الغرف السياحية يوم 15 يناير الماضي، موضحة أن الاتحاد والغرف السياحية سيكون عليهم دور وتحد كبير خلال الفترة المقبلة لتطوير القطاع، لافتة إلى أن غرفة المنشآت الفندقية يمكن أن تأخذ هذا المشروع نموذجا لتعميمه فى فنادق أخرى.

وفى نهاية كلمتها قدمت الوزيرة الشكر والتحية لفريق العمل والقائمين على إنجاح هذا المشروع .

ومن جانبها أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأهمية هذا الحدث حيث يعتبر هذا المشروع نموذجا هام يساند جهود الدولة فى مجال التغيرات المناخية وأوضحت أن قطاعات السياحة والكهرباء والطاقة يتأثرون جميعا بآثار تغيرات المناخ التى تعتبر تحدي تنموى فى المقام الأول يؤثر بصورة كبيرة على المستوى الزمنى القصير والبعيد، لافتةً أن اليوم يؤكد على أن الحكومة ليست وحدها التى تقف للتصدى لهذه المشكلة إنما هناك قطاع خاص واعى وقادر ومنافس عالميا.

و أشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن تنفيذ مثل هذه المحطات يتوافق مع إستراتيجية وزارة الكهرباء لنشر استخدامات الطاقة الشمسية فى القطاعات المختلفة وقد أوضح أن خطة وزارة الكهرباء تتضمن الوصول إلي 20% من إجمالي الطاقة المولدة يأتي من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والمحطات المائية بحلول عام 2020 على أن تصل هذه النسبة إلى 42% بحلول عام 2035.

وخلال كلمتها أوضحت السيدة راندا أبو الحسن مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع يكمن فى نشر استخدام أنظمة توليد الكهرباء الصغيرة لاستكمال نجاحات الحكومة المصرية فى إنشاء محطات طاقة شمسية عملاقة بما يتفق مع خطة مصر للتنمية للمستدامة، مؤكدة على أهمية نشر الوعى بين المواطنين بأهمية استخدام تكنولوجيات الطاقة الشمسية، كما أوضحت أن مثل هذه المشروعات لها أبعاد اجتماعية كثيرة من بينها تحفيز الشباب ودعم انشاء المشروعات الصغيرة وخلق فرص العمل، وزيادة الكوادر المتخصصة فى مجال الطاقة الشمسية.

وقد أعرب السيد منير غبور خلال كلمته عن سعادته بهذا المشروع الذي يساهم فى خفض مصاريف تشغيل الفندق استكمالا لمشروع تحويل أنظمة إضاءة الفندق للأنظمة الموفرة للطاقة بتكنولوجيا "الليد" فى عام 2015 والذى وفر حوالى 25% من إجمالى استهلاك الكهرباء بالفندق، وأعرب عن امتنانه لجهود كل الجهات المشاركة.