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بالصور.. السياحة والبيئة يكرمان أول دفعة من المرشدين السياحيين

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السياحة والبيئة
السياحة والبيئة

أمينة عبد العال

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بعد سنوات من مطالبات المرشدين السياحيين لاستحداث تخصص المرشد البيئي، قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أمس بتكريم أول دفعة من المرشدين السياحيين الذين اجتازوا بنجاح دورة المرشد البيئي التي تم إطلاقها مؤخرًا وتم من خلالها تدريب عدد 35 مرشدًا بيئيًا في مدينة شرم الشيح بالتعاون مع وزارة البيئة كدفعة أولى ليصبحوا بهذا نموذجًا لتقديم الإرشاد البيئي المنضبط داخل المحميات الطبيعية.

وحضر التكريم  مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، والدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة لشئون التدريب، وعماد عبد الرازق مدير عام الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة.

وقامت الدكتورة رانيا المشاط والدكتورة ياسمين فؤاد بتسليمهم الشهادات التدريبية، وقدموا لهم التهنئة على نجاحهم فى هذه الدورة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية هذه الخطوة التى جاءت نتاج ثمرة تعاون بين وزارتي السياحة والبيئة لتخريج هذه المجموعة المتميزة من المرشدين، وتأتى فى إطار حرص وزارة السياحة على تطبيق كل سبل الحفاظ على البيئة ورفع تنافسية قطاع السياحة المصرى تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة والتى تعتبر جزءًا من برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع.

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر لكل القائمين على هذا العمل خاصة قطاع الشركات السياحية بالوزارة لما بذلوه من مجهودات لإنجاح هذه الدورة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم الاتفاق على استكمال وتطوير منظومة تخريج المرشد البيئي خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة البيئة، والتوسع في تلك المنظومة لتخريج دفعات أخرى مؤهلة وأكثر تخصصًا في مجالات السياحة البيئية وخلق جيل من المرشدين السياحيين القادرين على التعامل مع الموارد الطبيعية والحفاظ على استدامتها والدفع بالسياحة البيئية.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب أنه لأول مرة يتم تنظيم هذه الدورة التدريبية تحقيقا لرغبة وطلب العديد من المرشدين السياحيين بأن يكون هناك مرشد سياحي متخصص في هذا المجال، لافتة إلى للوزارتين بذلت مجهودًا كبيرًا في الإشراف على الدورة وتحضير المادة العلمية اللازمة لهذه الدورة.

جدير بالذكر أن هذه الدورة تضمنت بجانب المحاضرات النظرية، عدد من الزيارات الميدانية من بينها زيارات لمحمية رأس محمد وخليق نبق ومواطن هجرة الطيور.

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بالصور.. السياحة والبيئة يكرمان أول دفعة من المرشدين السياحيين الذين اجتازوا دورة المرشد البيئى بالصور.. السياحة والبيئة يكرمان أول دفعة من المرشدين السياحيين الذين اجتازوا دورة المرشد البيئى بالصور.. السياحة والبيئة يكرمان أول دفعة من المرشدين السياحيين الذين اجتازوا دورة المرشد البيئى بالصور.. السياحة والبيئة يكرمان أول دفعة من المرشدين السياحيين الذين اجتازوا دورة المرشد البيئى


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