ضبط 150 طن زيت طعام فاسد فى المرج

20 يناير 2019 - 11:33 ص

نجحت مباحث التموين فى ضبط مدير مسئول عن شركة غير مرخصة لتعبئة السلع الغذائية بحوزته 150 طن زيت طعام فاسد في المرج.

وردت معلومات للعميد محمد رجائي مدير مباحث التموين بالقاهرة، تفيد بقيام المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المرج، بتجميعه وحيازة كميات كبيرة من زيت الطعام من مخلفات المصانع معبأة داخل تنكات وإعادة تدويرها وتعبئتها في عبوات جديدة مدون عليها إحدى الأسماء التجارية.

بتقنين الإجراءات عثر داخل الشركة على 150 طن مستلزمات إنتاج "زيت طعام" سابق الاستخدام ويحتوى على نسبة كبيرة من الشوائب، 800 كيلو جرام "زيت طعام" منتج نهائى معبأة داخل عبوات مدون عليها البيانات سالفة الذكر. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.