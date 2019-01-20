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بسبب فيلم "الضيف"..

بالفيديو.. شيرين رضا توضح سبب هجومها على "صحفية"

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عمرو محمد_متابعات

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ردت الفنانة شيرين رضا، على إحدى الصحفيات التى هاجمت فيلم الضيف، حيث وصفته بأنه ليس فيلمًا سينمائيًا بل هو ترويج لأفكار كاتب السيناريو وهو الصحفي إبراهيم عيسي.

وهو ما دفع طليقة المطرب عمرو دياب السابقة للرد عليها بشراسة قائلة لها عبر حسابه الخاص بـ"تويتر": "نترك السينما لمن يا ترى، أمثالك مثلاً، وأنت لا تعرفين أن تكتبي جملة إنجليزي صحيحة في الـ"Bio " الخاصة بك، اكتبي عربي أو تعلمي إنجليزي ثم تحدثي معي عن السينما يا شاطرة".

وكانت صحفية هاجمت فيلم "الضيف"، المعروض في السينمات حاليًا، وغردت عبر "تويتر" بالأمس، قائلة: "عن أي فيلم تتحدثون، هل تعتبري أن "الضيف" يمكن اعتباره فيلمًا، أنتم تمزحون، فإبراهيم عيسي يمجد نفسه كمفكر تنويري، ويدعي أنه يصنع فيلمًا، اتركوا السينما في حالها".

وتعقيبًا على هجومها على الصحفية، قالت شيرين رضا، أثناء حلولها ضيفة في برنامج "الحكاية"، على فضائية "إم بي سي مصر": "متي يكون مسموحًا لي الرد على من يسبني، واندهشت من سؤالها إن كان "الضيف" فيلمًا سينمائيًا، فهو ليس زجاجة مياه غازية، ورددت عليها أنه بما أنها صحفية فعليها أن تتعلم الإنجليزية حتى تكتب بطريقة صحيحة بدلاً من الأخطاء التي وقعت فيها".


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