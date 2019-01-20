إسرائيل تنشر ملاحقة فاشلة لإعادة جندي أسرته حماس

20 يناير 2019 - 11:47 ص

قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن برنامج التحقيقات الإسرائيلي "عوفدا"، أي الحقيقة، حصل على مقاطع فيديو حصرية تنشر لأول مرة تظهر عملية المطاردة التي قام بها الجيش الإسرائيلي في أحد أنفاق المقاومة الفلسطينية قرب رفح.

وتعود مقاطع الفيديو لأغسطس 2014 ، حيث كانت للبحث عن الجندي "هدار غولدن، الذي أسرته المقاومة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكان الجنود قد التقطوا المقاطع وهم يحملون كاميرات صغيرة معهم وأخرى مثبتة على خوذهم وهم يطاردون الآسرين دون جدوى.

وذكرت إسرائيل وقتها أن غولدن قتل في حينه وأن جثته محتجزة مع جثة الجندي أرون شاؤول الذي قتل في عملية استهداف مدرعة إسرائيلية في يوليو من نفس العام.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد استخدم في حالتي الأسر "تعليمات هنيبعل" الرامية إلى منع تنفيذ عملية الأسر بأي ثمن حتى لو كلف ذلك مقتل الجندي الأسير وذلك عن طريق استهداف محيط المكان بوابل كثيف من النيران وهو ما أوقع مئات الفلسطينيين بين جرحى وشهداء في رفح.

وأكد كتائب القسام مطلع أغسطس عام 2014 أنها لا تملك أي معلومات عن الجندي الإسرائيلي الذي قالت تل أبيب إن جيشها فقده خلال مواجهات في جنوب القطاع.

وتحدث جيش الاحتلال حينها عن "احتمال خطف جندي إسرائيلي" خلال تدمير نفق في منطقة رفح، حيث أفاد لاحقا بأن العسكري هو ضابط الصف هدار غولدن من لواء النخبة جيفعاتي .

الفيديو: