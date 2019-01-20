محافظ بورسعيد متوعدًا المخالفين لقرار طلاء المنازل: "هقطع عنكم المرافق"

20 يناير 2019 - 11:50 ص

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن طلاء واجهات المبانى يأتى فى إطار تجميل المدينة الباسلة واستعدادها لاستقبال الاقتصاديات الكبرى والمشروعات العملاقة.

وقال "الغضبان"، خلال لقاء له ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، أن المواطن البورسعيدي له حق على المحافظة في إزالة التلوث البصري.

وأضاف: "أعطينا مهلة لأصحاب العقارات حتى نهاية شهر مارس لطلاء منازلهم ومن لم يلتزم بالقرار سيتم قطع المرافق عن المباني التي لم تلتزم بالقرار بداية شهر أبريل".