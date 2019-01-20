ضبط 225 كيلو لحوم فاسدة

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حملات تموينية

تموين الجيزة

شن ضباط مباحث التموين بالجيزة عدة حملات لضبط الأسعار في الأسواق والتصدي لقضايا الغش التجاري، ووقائع ذبح خارج المجازر الحكومية.

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة من ضبط 225 كيلوجراما لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتبين ذبحها خارج المجازر الحكومية.

كما تم ضبط 74 قضية متنوعة أبرزها 19 عدم حمل شهادة صحية، 14 عدم الإعلان عن أسعار و10 منشآت بدون ترخيص و27 مخبزًا مخالفًا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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