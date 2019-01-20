"الزمر" يروى أسرارًا عن "انتفاضة الخبز"

20 يناير 2019 - 12:46 م

روى القيادي في الجماعة الإسلامية عبود الزمر، ذكرياته عندما كان ضابطًا بالجيش المصري، ووقعت انتفاضة غضب بسبب الغلاء.

وكتب "الزمر" عبر حسابه بـ"تويتر": "من ذكرياتي في مثل هذه الأيام 18/19 يناير من عام 77 19 كانت غضبة جموع الشعب المصري بسبب الغلاء، ونزل الجيش إلى جانب الشرطة للتأمين، وكنت برتبة الرائد وأعمل رئيسًا لاستطلاع إحدى الوحدات المنوط بها تأمين قطاع جنوب القاهرة".

وتابع: "وأثناء مروري ليلاً على القطاع عند حاجز الفسطاط، وجدت عددًا من السيارات موقوفة حتى الصباح بسبب حظر التجوال، ومن بينهم عروسة وعريس في حالة ذهول، فأمرت فورًا بفتح الحواجز أمام الجميع، لتقديري أنه لا خطر في ذلك".

واختتم القيادي الإسلامي كلامه بنصيحة للنظام في مصر، قائلًا: "وبنفس العين التقديرية، أرى أنه لا خطر مطلقًا من الإفراج عن كل المحتجزين السياسيين في السجون بالعفو العام بمناسبة ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، بل إن هذه الخطوة ستفتح أبواب خير كثيرة في مجال وحدة الصف وأمن الوطن وصورته أمام المجتمع الدولي".

جدير بالذكر أنه في الثامن عشر من يناير 1977، خرج الشعب المصري منتفضًا، بسبب خطاب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية عبد المنعم القيسوني، أمام مجلس الشعب فى 17 يناير، عند تقديم مشروع الميزانية الجديد عن العام المالى 1977.

وعرف الشعب هذا اليوم بـ"انتفاضة الخبز"، فيما أطلق عليه الرئيس السادات "انتفاضة الحرامية"، حيث ارتفعت أسعار الخبز والسكر والشاى، وبعض السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والبنزين والسجائر، ويزامن اليوم الذكرى الـ39 لانتفاضة الشعب ضد الغلاء.

وثار المصريون عقب إعلان الصحف المصرية في 17 يناير 1977، إلغاء الدعم، عن بعض السلع الأساسية تحت شعار "ترشيد الأسعار".

وبدأت المظاهرات صباح يوم 18 يناير من منطقة حلوان، حيث توقفت المصانع وأعلن العمال الإضراب ومطالبة الحكومة بإلغاء قراراتها، وبالفعل تم إلغاء قرارات الرئيس.