خبر سار من "التضامن " بشأن "المشردين"

20 يناير 2019 - 12:49 م

كشف علاء القصاص، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يوجد 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع بـ10 محافظات بحثًا عن الأطفال بلا مأوى والمشردين، وإيداعهم في دور الرعاية التابعة للوزارة.

وأضاف "القصاص"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الوزارة تمتلك فرقًا للتدخل السريع "فريق مركزي بالقاهرة، و26 مركزًا بالمديريات"، لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، وإيداعهم بدور الرعاية.

وأوضح أن الفترة الماضية وجهت وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، فرق التدخل السريع بالوزارة وحملة "أطفال بلا مأوى" للتعامل مع المشردين في الشوارع من كل الفئات العمرية، من خلال تنظيفهم وإيداعهم بدور الرعاية، وذلك بسبب موجة البرد القاسية التي تتعرض لها البلاد.

وأوضح، أن الوزارة تتعامل مع المشردين على مراحل، مضيفًا أن المرحلة الأولى من التعامل معهم توفير مأوى مناسب لهم، وإنقاذهم من الشارع، والمرحلة الثانية يعملون على تأهيلهم من خلال الأخصائيين والقادرين على العمل، ليوفروا له فرصة عمل.