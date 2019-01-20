"صلاح" بعيون الصحف الأجنبية بعد موقعة "بالاس"

20 يناير 2019 - 12:51 م

تناولت وسائل الاعلام الأجنبية تألق اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي بعد تسجيله هدفين في شباك كريستال بالاس ليلة أمس ليتصدر بهما قائمة الهدافين في "البريميرليج" إضافة إلى توسيع الفارق بين فريقه وغريمه "مانشستر سيتي" إلى 7 نقاط ويغرد منفردا علي قائمة الدوري الانجليزي الممتاز.



النجم المصرى محمد صلاح الذى سجل "هدفين" فى فوز ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 4 – 3، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، ليقود "الريدز" للحفاظ على سجله الخالى من الهزائم فى ملعب "أنفيلد" للمباراة الـ32 على التوالى بالمسابقة.

البداية مع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، قالت إن محمد صلاح أنقذ ليفربول من الهزيمة الثانية فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى أمام كريستال بالاس، بعدما سجل "هدفين" فى مباراة الأهداف السبعة.

بينما تحدثت شبكة "إى إس بى إن" عن محمد صلاح الذى أنقذ ليفربول من السقوط أمام كريستال بالاس بعدما سجل "هدفين" ليصبح أول لاعب مصرى وعربى فى التاريخ يتمكن من إحراز 50 هدفاً بمسابقة الدورى الإنجليزى.

وأضافت أن محمد صلاح أثبت للجميع خلال مباراة كريستال بالاس قدرته على التمركز الجيد داخل منطقة جزاء المنافسين.

أما صحيفة "الجارديان" فتناولت معاقبة محمد صلاح لحارس ودفاع كريستال بالاس على الأخطاء التى ارتكبوها خلال المباراة ليسجل "هدفين" ويرفع رصيده من الأهداف فى تاريخ مشاركاته بمسابقة الدورى الإنجليزى إلى 50 هدفاً.

فى حين صحيفة "ستار سبورت" وصفت أداء مثلث ليفربول الهجومى، الذى يضم محمد صلاح وفيرمينو وساديو مانى، بالرائع، مشيرة إلى وصول النجم المصرى للهدف الـ50 فى الدورى الإنجليزى.

فى حين قالت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، إن هدف ليفربول الثالث الذى سجله محمد صلاح مستغلاً خطأ حارس كريستال بالاس جوليان سبيرونى فى إبعاد الكرة كان حاسماً فى نتيجة المباراة، فيما قالت صحيفة "إكسبريس"، إن محمد صلاح الذى تربع على عرش هدافى إنجلترا سجل ثنائية فى شباك كريستال بالاس".

أما صحيفة "صن" فقالت إن محمد صلاح عزز من آمال ليفربول فى الحصول على لقب الدورى الإنجليزى بعد غياب 29 عاماً، بعدما سجل هدفين فى فوز ليفربول برباعية.