"طالب" يشعل النيران داخل لجنة امتحان

20 يناير 2019 - 01:02 م

شهدت مدرسة الشهيد يحيا الوطن، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، قيام أحد الطلاب بالإعدادية المهنية بإضرام النيران في أحد الدواليب الخاصة بالمدرسة والمتواجد بها أوراق بين فترة الامتحانات.

وكانت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالغربية، تلقت إخطارًا من إدارة غرب طنطا التعليمية بنشوب حريق داخل إحدى لجان امتحانات الإعدادية المهنية بمدرسة الشهيد يحيا الوطن التابعة للإدارة.

وتبين أن الحريق ناتج عن قيام أحد الطلاب ويدعى "م.ع.ش"، طالب بالمرحلة الإعدادية المهنية، ومقيم بقرية دفرة، التابعة لمركز طنطا، وكان يؤدي امتحان الإعدادية المهنية في المدرسة، وأثناء الفترة بين المادتين قام بإضرام النيران في أحد "الدواليب" الخاصة باللجنة الخاصة.

وتم إخطار الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، التي تمكنت من السيطرة على الموقف واحتواء النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها للجان الأخرى أو الدواليب المجاورة.