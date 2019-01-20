  • الأحد 20 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:10 م
بحث متقدم
وزير إسرائيلي

وزير إسرائيلي: 20 دولة ستطبع علانية مع إسرائيل

الرئيس السيسي

قرار للرئيس عن المناطق الأثرية

طالب

"طالب" يشعل النيران داخل لجنة امتحان

لأول مرة.. إطلاق اسم "محمد" علي مطار أمريكي

لأول مرة.. إطلاق اسم "محمد" على مطار أمريكى

غادة والي وزيرة التضامن

خبر سار من "التضامن " بشأن "المشردين"

تركي آل الشيخ

"آل الشيخ" لإعلامي زملكاوى: "الخميس هتلطم"

الزمر

"الزمر" يروى أسرارًا عن "انتفاضة الخبز"

محمد صلاح

"صلاح" بعيون الصحف الأجنبية بعد موقعة "بالاس"

المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق

تجديد حبس وزير العدل الأسبق 15 يومًا

تميم

أمير قطر يتحمل تكاليف قمة بيروت

"طالب" يشعل النيران داخل لجنة امتحان

قضايا وحوادث

طالب
طالب

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

عامل يشعل النيران في جسد طالب لسبب غريب

#

طالب يشعل النيران في زميله داخل مدرسة بالأقصر

#

طالب جامعي يشنق نفسه ويترك رسالة «أشعر بالوحدة»

#

"المحافظين" يعلن ملاحظاته المبدئية على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966

مصر

النيران

طالب

مدنية

شهدت مدرسة الشهيد يحيا الوطن، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، قيام أحد الطلاب بالإعدادية المهنية بإضرام النيران في أحد الدواليب الخاصة بالمدرسة والمتواجد بها أوراق بين فترة الامتحانات.

وكانت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالغربية، تلقت إخطارًا من إدارة غرب طنطا التعليمية بنشوب حريق داخل إحدى لجان امتحانات الإعدادية المهنية بمدرسة الشهيد يحيا الوطن التابعة للإدارة.

وتبين أن الحريق ناتج عن قيام أحد الطلاب ويدعى "م.ع.ش"، طالب بالمرحلة الإعدادية المهنية، ومقيم بقرية دفرة، التابعة لمركز طنطا، وكان يؤدي امتحان الإعدادية المهنية في المدرسة، وأثناء الفترة بين المادتين قام بإضرام النيران في أحد "الدواليب" الخاصة باللجنة الخاصة.

وتم إخطار الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، التي تمكنت من السيطرة على الموقف واحتواء النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها للجان الأخرى أو الدواليب المجاورة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رد قلبي.. والباقوري (1/2)

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الذهب الأخضر

حسام فتحي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يضاعف مرتب "كهرباء" 4 أضعاف
» هدف "صلاح" يتسبب فى 4.5 مليار جنيه خسائر لـ"فودافون"
» سفير الدنمارك: نقدر الصعوبات التى واجهتها مصر.. ومهتمون بزيادة التعاون
» الغضبان متوعدًا المخالفين : "هقطع عنكم المرافق"
» تسريبات قنبلة ثلاثية لشركة "سامسونج"
» تسجيل نادر للملك سعود عن الطائف
» اليوم.. أولى محاكمة السائق المتسبب في مصرع الطفلة "مليكة"
» شعبة الدواجن: نحن أمام كارثة خطيرة
» 4 حبات من "أبو فروة" تصنع المعجزات
» بماذا وعد ترامب أهالي جنود تفجير منبج السورية؟
» شاهد.. حادث مروع لفنانة شهيرة وابنتها

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عصر

    03:04 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي