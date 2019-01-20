لأول مرة.. إطلاق اسم "محمد" على مطار أمريكى

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لأول مرة.. إطلاق اسم "محمد" علي مطار أمريكي
لأول مرة.. إطلاق اسم "محمد" علي مطار أمريكي

عبد القادر وحيد- متابعات

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المطار

اسم محمد

ولاية كنتاكى

كلاي

أطلقت مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية اسم الأسطورة "محمد علي كلاي" على مطار المدينة.

وكان سكان المدينة قد وجهوا طلبات ونداءات كثيرة  يفتخرون بملاكمهم البطل العالمي وبمسيرته المشرفة، حيث قال جيم ويلش رئيس مجلس هيئة المطارات إن هذه الخطوة تؤكد للعالم "مدى فخرنا بربط اسم محمد علي كلاي ليس بالمدينة فقط، بل بالمطار الكبير الموجود بولاياتنا.

وأكد رئيس بلدية المدينة جريج فيشر أنه "من الجميل والرائع أن نخلد اسم البطل الأسطورة عبر مطار المدينة، مضيفًا أنه "بالنسبة إلينا سنستمر في الحفاظ على إرثنا الكبير الأسطورة محمد على".

وأعربت زوجة الملاكم الراحل "لوني على كلاي" عن فرحتها بتغيير اسم مطار الولاية واعتبرته تكريمًا يليق بزوجها الذي قدم الكثير لرفع اسم بلاده في المحافل العالمية.

يذكر أن الملاكم الأمريكي محمد علي كلاي توفي عام 2016 بعد صراع مع مرض باركينسون، حيث حقق إنجازات مهمة في تاريخ الملاكمة العالمي وترك إرثا من القيم الإنسانية والرياضية التي ألهمت مئات الملايين.

والتقي كلاى، العديد من ملوك وزعماء العالم، مثل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واليزابيث ملكة بريطانيا، ورئيس جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، والرئيس العراقى الراحل صدام حسين.

وولد محمد على، أسطورة الملاكمة الراحل فى ولاية "كنتاكى" بالولايات المتحدة، فى 17 يناير 1942، وكان اسمه كاسيوس مارسيلوس كلاى جونيور، قبل أن يعتنق الإسلام عام 1964، ويصبح اسمه محمد على، وتزوج من لونى وليامز التى عرفته منذ كانت طفلة فى مدينة "لويزفيل" التابعة لولاية "كنتاكى"، وله تسعة أبناء.

يذكر أن كلاى قد رفض دخول الجيش الأمريكى الذى كان يستعد للحرب مع فيتنام، وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام، ولم يدخل محمد على السجن خلال المحاكمة وفى 1971 ألغت المحكمة العليا الأمريكية قرار السجن.

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