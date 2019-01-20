» الزمالك يضاعف مرتب "كهرباء" 4 أضعاف

20 يناير 2019 - 01:21 م

يتجه مسئولو نادي الزمالك إلى رفع قيمة عقد لاعب محمود كهرباء، إلى 4 أضعاف عقب جلسة ستعقد مع اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان رئيس الزمالك أعلن من قبل عن قرار النادي بتعديل عقد "كهربا" ماليًا عقب الانتهاء من خوض مباراتي اتحاد طنجة المغربي في دور الـ32 مٌكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحصل "كهربا" خلال الوقت الحالي على مبلغ ثلاثة ملايين جنيه في الموسم الواحد، وهو ما يرفضه اللاعب ويطالب بمساواته ضمن لاعبي الفئة الأولى الذي يصل راتبهم السنوي إلى 12 مليون جنيه.