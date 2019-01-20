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في توعية المراهقين..

"شلبي" يحصل على الدكتوراه بامتياز عن دور المواقع الإلكترونية

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"شلبي" يحصل على الدكتوراه بامتياز عن دور المواقع الإلكترونية
"شلبي" يحصل على الدكتوراه بامتياز عن دور المواقع الإلكترونية

عبد القادر وحيد

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الدكتوراه

المواقع الإلكترونية

المراهقين

عامر شلبي

حصل الباحث عامر شلبي حسن حسين ، على درجة الدكتوراه في الإعلام بتقدير امتياز مع التوصيات بتبادل الرسالة مع الجهات المعنية بالبحث من كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس .

وكانت الرسالة عن دور المواقع الالكترونية في توعية المراهقين بقضايا التنمية البشرية  ، تحت إشراف الاستاذ الدكتور فاتن الطنباري ، استاذ الاعلام جامعة عين شمس .و د. مؤمن جبر عبد الشافي ، مدرس الإعلام وثقافة الأطفال جامعة عين شمس .

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور محمود حسن إسماعيل ، أستاذ الإعلام جامعة عين شمس ، رئيسا ومناقشا ، والأستاذ الدكتور بركات عبد العزيز ، الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة ، ووكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث ، والأستاذ الدكتور فاتن الطنباري  ، أستاذ الإعلام جامعة عين شمس ، مشرفا ومناقشا، لرسالة الدكتوراه  بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس ، بقاعة مركز ذوي الاحتياجات الخاصة ، للدكتور عامر شلبي  حسن حسين ، من كفر خزام ، بمركز ديرمواس ، جنوب محافظة المنيا .

وتم المنح بتقدير امتياز ، بعد المناقشة والمداولة مع التبادل مع الجهات المعنية بالبحث.

 وتمثلت مشكلة الدراسة،  في أن التنمية البشرية أصبحت للتنمية الشاملة والمتكاملة ، وأصبح العنصر البشري يشكل ركيزة أساسية في عملية التنمية .

ويحتم علي الفرد أن يطور نفسه ليواكب التغيرات بحيث يتجاوز مرحلة استهلاك العلم  والتكنولوجيا ، والتبعية للدول المتقدمة ، إلي مرحلة الابتكار والإبداع والاستقلالية ، وبما أن المراهقين علي أعتاب مرحلة الشباب ، والنضوج الجسماني ، وأيضا علي أعتاب مرحلة العمل والمشاركة في تنمية المجتمع .

وتعد المواقع الإلكترونية أفضل استفادة منها ، وهي تمتلك أدوات جذب وإبهار وفاعلية ، تجذب المراهقين لتصفحها لفترات طويلة ، وبناء عليه سعت الدراسة إلي التعرف علي دور المواقع الالكترونية في توعية المراهقين بقضايا التنمية البشرية .

وتمثلت أهمية الدراسة في التعرف علي قدرة المواقع الالكترونية علي حثّ المراهقين علي التعرف علي المزيد عن قضايا التنمية البشرية ، وقد قام الباحث باختيار 10 قضايا تنمية بشرية متعلقة بحياة الإنسان وجودتها وتحسينها ، وهي ( الصحة - البطالة- الأمية- الاسكان - الفقر - التعليم - التنمية الاقتصادية - المشاركة السياسية- تكافؤ الفرص - المساواة بين المرأة والرجل - حقوق الإنسان).

وقد قام الباحث ، بتطبيق الدراسة علي عينه من المراهقين من طلاب المدارس الثانوية بمحافظة المنيا ، من الذكور والإناث ، والريف ، والحضر مناصفة، وقام الباحث بتطبيق استمارة الاستبيان ، وإجراء المعالجة الإحصائية باستخدام البرنامج الإحصائي  spss ، واستخدم المنهج الوصفي في دراسته .

وجاءت نتائج الدراسة متمثلة في ، قضية الصحة ، أكثر قضايا التنمية البشرية ، التي اهتمت المواقع الالكترونية بنشرها ، وتخصيص مساحات كبيرة لها ، وجاء الخبر أكثر الأشكال الصحفية استخداما ، وجاءت الصور الثابتة أكثر عناصر الإبراز استخداما .

كما توصلت الدراسة إلي أن مستوي تعرف عينة الدراسة علي قضايا التنمية البشرية منخفض ، وأن  المواقع المتخصصة في التنمية البشرية  ، التي يحرص المراهقون علي تصفحها هي المواقع التعليمية ، كما جاءت مواقع التواصل الاجتماعي كأهم المواقع التي يحرص المراهقين علي تصفحها بشكل عام تلتها المواقع الرياضية .

وأظهرت النتائج تفوق الإناث علي الذكور في مستوي التعرف علي قضايا التنمية البشرية ، وأن أسباب تصفح المواقع الإلكترونية هو وفرة المعلومات التي تقدمها ولكونها مثيرة وتجذب الانتباه.

وأوصي الباحث ، بأهمية الاهتمام بقضايا التنمية البشرية  والتخطيط لها ، ووضعها محل الدراسة والبحث عن سبل وضع حلول للمعوقات ، التي تحول دون تحقيق تحسن ملموس في مستوي الخدمات ، والسعي إلي تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتمكين الإنسان من إنسانيته، بالإضافة إلى توسيع اختياراته من خلال تطويره وتزويده بالمهارات وتنميتها ، ليواكب التغيرات الحادثة ، وتخطي مرحلة استهلاك العلم والتكنولوجيا إلي مرحلة الابتكار والإبداع،  لكون ثروة الأمم أصبحت تقاس بما تملكه من عنصر بشري .

وقد أهدي الباحث رسالته إلي رئيس الجمهورية عبد الفتاح  السيسي ، واللواء قاسم حسين ، محافظ المنيا ، والمهندس علي غلاب ، رئيس مركز ديرمواس ، متمنيا أن ينعكس هذا العمل بالإيجاب علي أدائه في العمل ويكون أسلوب حياة.


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