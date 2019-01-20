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حبس رئيس حى مصر القديمة 15 يومًا بتهمة الرشوة

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شيماء السيد

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القبض على رئيس حى بتهمة تلقى رشوة مليون جنيه

السعودية

كندا

رهف

جددت محكمة جنايات مصر القديمة، حبس رئيس حي مصر القديمة 15 يومًا ومتهم آخر "وسيط"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بتلقي رشوة مقدرها مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على رئيس حى مصر القديمة، وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة.

وتبين أن مبلغ الرشوة من أحد مقاولي الهدم، المتعاملين مع الحي، وذلك مقابل إنهاء كل إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.

وكانت النيابة قررت في وقت سابق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديدها عن طريق قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة.

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ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
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