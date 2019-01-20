أول رد لهيئة كبار العلماء السعودية عن "الفتاة الهاربة"

20 يناير 2019 - 02:19 م

حذر الشيخ عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، من محاولة ملاحدة لدغدغة مشاعر الشباب والشابات السعوديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف المطلق في برنامجه الأسبوعي “أستوديو الجمعة”، من ما أسماه «الموجات الإلحادية» التي تستهدف الشباب والمراهقين، واقترح أسلوبًا لمواجهة هذا التحدي.

وأردف المطلق: “قد رأينا من أبنائنا من حرفه الإلحاد أو اشتهر بالشهوات، ثم هداه الله، فتفكر وعرف وتاب إلى الله، ولذلك فإن الرفق بهؤلاء الأبناء والبنات في زمن المراهقة وأول الشباب، ما يجب على الآباء والأمهات أن يعرفوه، وأن يعلموا أن علينا الدعوة وليس علينا الهداية ”.

وأوضح أن الإلحاد هو الذي يتبناه بعض المسلمين وينشرونه في وسائل التواصل الاجتماعي، ويغتر به بعض أبنائنا وبناتنا حتى يخرجوا من هذا الدين علانية ويفتخرون ويتمدحون بأنهم ارتدوا عن الإسلام .

وتابع: "هذه الموجات الإلحادية يقوم وراءها أناس يغزون أفكار أبنائنا، ويريدون أن يهدموا حضارتنا، وأن يقضوا على معتقدنا، ويريدون لنا الشر في هذا البلد المبارك، الذي هو قبلة المسلمين، والذي جعل الله له قيادة العالم الإسلامي".

وكانت فتاة سعودية مراهقة تدعي "رهف القنون" قد منحتها كندا اللجوء، وقد تخلت عن لقب عائلتها بعد أن تبرأت الأخيرة منها على خلفية فرارها من المملكة واتهام العائلة بإساءة معاملتها.

ونشر الحساب المنسوب لرهف، صورًا جديدة لنبيذ أحمر وسيجارة ملفوفة مشتعلة، ومن غير المعروف ما إذا كانت السجائر هي الماريجوانا المسموح بتدخينها من سن 18 أو 19 وفقا القواعد في المقاطعات الفردية بكندا، إذ تظهر في الصورة ممسكة بسيجارة ملفوفة، مرفقة بتعليق ساخر: "تبخروا يالقنون تبخروا".