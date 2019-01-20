اقتصادى: استقطاب استثمارات أجنبية جديدة عقب عودة مرسيدس لمصر

20 يناير 2019 - 02:34 م

توقع خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، استقبال مصر مزيدا من الاستثمارات فى قطاع السيارات والصناعات التابعة له وذلك عقب عودة شركة مرسيدس بنز للتجميع فى مصر عقب خروجها من السوق خلال عام 2015 واعتماد الشركة على تلبية طلب عملائها من السيارات فى مصر على الاستيراد فقط.

وأشار الخبير الاقتصادى اليوم الأحد، إلى أن نجاح الحكومة فى اقناع مرسيدس بالعودة إلى مصر عقب تخفيض الجمارك بنسبة 100 % على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي تطبيقًا لاتفاقية الشراكة الموحدة يعتبر نجاح كبير جدا، ودليل على أن الشركة الألمانية اقتنعت أن السوق المصرى تطور وتغير للأفضل ما جعلها تغير نظرتها المستقبلية لمصر.

وأكد رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن قرار مرسيدس بالعودة للقاهرة هو دليل على تغير الخطط المستقبلية للشركة بالنسبة لمصر، فى ظل انخفاض نسبى فى الطلب على السيارات بصفة عامة وسياراتها بصفة خاصة لارتفاع أسعارها قياسًا على الماركات الأخرى، الأمر الذى يشير إلى أن عملاق صناعة وتجميع السيارات فى العالم وجد تغيرات هيكلية وجوهرية فى مصر يمكن الاعتماد عليها للتصنيع والتوجه بالإنتاج والفائض نحو أفريقيا.