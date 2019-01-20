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وزير الداخلية يهنئ الرئيس "السيسى" بـ"عيد الشرطة"

الحياة السياسية

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وزير الداخلية

السيسي

عيد الشرطة

25يناير

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الذي يحل يوم 25 يناير الجاري.

وتوجه "توفيق" برفقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، اليوم إلى القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجاء نص الكلمة : "السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.. يسعدنى والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأخلص معانى التقدير والاعتزاز وأصدق عبارات التهنئة والامتنان بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لعيد الشرطة ، تلك الذكرى الوطنية الخالدة التى سطر لها التاريخ أروع البطولات فى التضحية حين وقف رجال الشرطة يساندهم أبناء الشعب المصرى دفاعاً عن استقلال الوطن ورفعته واليوم يُسجل التاريخ التفاف الشعب العظيم حول قيادته لتدعيم أركان الدولة المصرية ودفع مسيرة التنمية الوطنية فتحيةً لكم سيادة الرئيس قائداً لمسيرة الوطن ونحن فى جهاز الشرطة على عهدنا نمضى خلف قيادتكم أصدق أداءً وأكثر عطاءً وأعمق وفاءً ، وكل عام وسيادتكم بخير".

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