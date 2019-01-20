» الحبس 5 سنوات للمتهمين بدهس الطفلة "مليكة"

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قضايا وحوادث

الطفلة مليكة
الطفلة مليكة

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مليكة

دهس الطفلة مليكة

قتل مليكة

عاقبت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الأحد، سائق أتوبيس، ومشرفة بمدرسة خاصة، بالحبس 5 سنوات مع الشغل، والنفاذ لكل منهما، و20 ألف جنيه تعويض، في اتهامهما بالقتل الخطأ للطفلة مليكة، بعد دهسها أسفل عجلات أتوبيس المدرسة.

وأحال المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر المتهمين إلى محكمة الجنح بتهمتي القتل الخطأ والإهمال ما تسبب في مقتل الطفلة وذلك بعد قرابة أسبوعين من التحقيقات التي كشفت عن تفاصيل وملابسات الواقعة كاملة.

وبينت التحقيقات برئاسة المستشار على الوشاحي رئيس نيابة أكتوبر أول أن بلاغا ورد لقسم شرطة أكتوبر أول من مواطن بمصرع طفلته أسفل أتوبيس مدرستها الخاصة بعد دهس السائق لها ومروره على جسدها، أجرت مباحث أكتوبر بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث تحرياتها حول الحادث، وأسفرت التحريات أن الطفلة تدعى مليكة أحمد صبحي 3 سنوات مصابة بإصابات خطيرة بجسدها أثر إصابتها في حادث سيارة.

وأضافت التحريات برئاسة العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر أنه عقب توقف أتوبيس مدرسة خاصة بالحي السابع لتوصيل الطفلين الشقيقين عبد الرحمن ومليكة لمنزلهما نزل الشقيق الأكبر ومر من أمام الاتوبيس ثم نزلت الطفلة الصغرى وأثناء مرورها من أمام الاتوبيس قاده سائقه فارتطم بجسدها ودهسها وهو ما كشفت عنه كاميرات المراقبة التي سجلت الحادث وفحصها ضباط قسم شرطة أكتوبر أثناء التحري عن الواقعة فألقت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر أول القبض على سائق أتوبيس المدرسة والمشرفة.

وجهت النيابة للسائق تهمة القتل الخطأ وللمشرفة تهمة الإهمال في أداء العمل ما تسبب في مقتل طفلة، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات وبعرضهما على قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر قرر استمرار حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة لتحديد أسباب الوفاة وإرسال كاميرات المراقبة لخبراء الإذاعة والتليفزيون لتفريغها وكتابة تقرير حول محتواها.


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