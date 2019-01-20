«قاتل طفليه» يفجر مفاجأة ويكشف عن القاتل الحقيقى

20 يناير 2019 - 04:49 م

قال "محمود نظمي السيد"، المتهم بقتل طفليه "ريان" و"محمد" في القضية المعروفة بـ"طفلي ميت سلسيل"، إنه تعرض لمحاولة قتل بالسم داخل محبسه على يد "عصابة" خطفت ابنيه، بحسب ما قال في جلسة محاكمته اليوم.

وبدأت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار نسيم بيومي، وعضوية المستشارين هيثم الضو، ويحيى صادق وأمانة سر سليمان محمد سليمان، نظر استكمال محاكمة المتهم بعد طلب الدفاع توفير وسائل العرض اللازمة للتعرف على الأسطوانة المدمجة المقدمة من دفاع المتهم.

واستمعت هيئة المحكمة لاعترافات المتهم الواردة في الأسطوانة التي تقدم بها دفاعه، بشأن المقاطع المصورة التي عرضتها وزارة الداخلية وتظهر اعترافات.

ورفع المستشار نسيم بيومي، رئيس الدائرة الثالثة جنايات، وقائع جلسة محاكمة المعترف بقتل أبنائه بميت سلسيل محمود نظمي، والتي كانت علنية، عرض خلالها اعترافات المتهم المسجلة من قبل، على أن تستكمل باقي وقائع الجلسة بغرفة المداولة.

وكانت الجلسة شهدت عرض الفيديوهات المذاعة من قبل وزارة الداخلية لاعترافات نظمي، تنفيذًا لطلب عبدالستار جاد، محامي المتهم، ووجه القاضي سؤاله له عقب المشاهدة حول اعترافه فأنكرها زاعمًا تهديده من قبل "عصابة" للاعتراف بقتل ولديه، أو سيتم الانتقام من أهله جميعًا، وأنه كانت هناك محاوله لقتله في السجن بداية فترة حبسه.