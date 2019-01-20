» بعد قرار «فيفا».. المصري يواجه شبح الهبوط بالدوري

20 يناير 2019 - 04:53 م

بات فريق المصرى البورسعيدي مُهددًا بخصم 6 نقاط من رصيده بمسابقة الدورى العام، خلال الموسم الكروى الجارى، على خلفية قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية.

وجاء ذلك لعدم تسديد مبلغ ‏400‏ ألف دولار قيمة مستحقات اللاعب النيجيري جودي إنيكي، بعد أن أيدت المحكمة الفيدرالية بسويسرا الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية‏.‏

وأعطى الاتحاد الدولى والمحكمة الرياضية مهلة أخيرة أمام المصرى البورسعيدى حتى 25 يناير الجارى قبل خصم 6 نقاط بشكل رسمى ونهائى، ويخشى مسئولو المصرى من عدم تدبير المبلغ المطلوب لتسوية الأزمة خاصة فى ظل الموقف بالغ الصعوبة للفريق بجدول ترتيب الدورى الممتاز والذى يحتل به المركز الـ15 برصيد 19 نقطة، وفى حال خصم 6 نقاط سيصبح رصيد الفريق 14 نقطة مُحتلاً بها المركز الأخير بالمسابقة وهو ما قد يؤدى إلى هبوطه إلى دورى الدرجة الأدنى نتيجة الموقف الصعب الذى يواجهه.