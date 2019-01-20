» رسميًا.. الأردن تودع بطولة كأس آسيا

20 يناير 2019 - 04:58 م

حجز منتخب فيتنام مقعدًا فى الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الأمم الآسيوية المقامة حالياً في دولة الإمارات، بعدما تفوق على الأردن بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب «آل مكتوم»، ضمن منافسات دور الـ16.

انتهى الوقتان الأصلى والإضافى من عمر المباراة بالتعادل الإيجابى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح ابتسمت لصالح فيتنام.

بادر اللاعب بهاء عبدالرحمن بالتسجيل لمنتخب الأردن في الدقيقة 39 قبل أن يتمكن كونج بيونج من تسجيل هدف التعادل لمنتخب فيتنام فى الدقيقة 51، وهو أول هدف يسكن شباك منتخب الأردن في النسخة الحالية من مسابقة كأس اسيا.

وأهدر بهاء فيصل وأحمد سمير ركلتي ترجيح لمنتخب الاردن، بينما أهدر تران مينه ركلة ترجيح لمنتخب فيتنام لتنتهي المباراة بفوز الأخير بنتيجة 4 – 2.

تأهل منتخب الأردن لدور الـ 16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما حل فيتنام بالمركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.