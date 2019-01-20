» بالفيديو.. لحظة اصطدام حافلتين أدى لسقوط 22 قتيلًا

20 يناير 2019 - 05:03 م

عرضت فضائية "يورونيوز"، اليوم الأحد، لقطات مرعبة من اصطدام حافلتين فى بوليفيا مما خلف 22 قتيلًا وعشرات الجرحى.

وقد نقل الجرحى إلى أقرب المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة ووقع الحادث على طريق مؤدية إلى مدينة شالاباتا، البعيدة حوالي 250 كيلومترًا عن العاصمة لاباز.

وقال مسئول في شركة نقل "أورور"، إن الحادث وقع بسبب الإفراط في السرعة، بينما كانت إحدى الحافلتين قادمة من الطريق المقابل.

وتعد حوادث المرور الدامية أمرًا شائعًا في بوليفيا، حيث الطرقات الضيقة تلف السلاسل الجبلية، قرب أودية سحيقة.

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