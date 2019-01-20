» ننشر مرافعة النيابة العامة بمحاكمة شبكة الاتجار بالبشر

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الجنايات

الاتجار بالبشر

طالبت النيابة العامة، في مرافعتها أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، بتوقيع أقصى عقوبة على 40 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاتجار بالبشر" وذلك ثأرًا لشرف دنسوه، وبراءة اغتالوها من أجل المال، مؤكدًا أن المتهمين كونوا عصابة إجرامية لكسب المال بالاتجار فى بشر قد كرمهم الله عز وجل.

وأشار ممثل النيابة العامة، إلى أن المتهمين جعلوا من المرأة سلعة تباع وتشترى، ونسوا أن الله قد كرم المرأة وأعزها، مشيرة إلى أن الجناة سعوا فسادًا فى الأرض، وحرروا ورق الزواج العرفي لتحليل العلاقة الأثمة، غير مدركين أن الله يراهم من فوق سبع سموات.

وأضاف ممثل النيابة، أنه وبتفريغ هواتف المحمول للمتهمين تبين صحة الواقعة، وارتكاب المتهمين الجريمة التي أمام هيئة المحكمة وأنهم سوف يحاسبون أمام الله مؤكدًا أنهم لهثوا وراء المال.

وأوضح ممثل النيابة العامة، أن المتهمين قد اتبعوا الهوا وضلوا السبيل ، فأصبحوا شياطين تعشق المال، فعملوا على جمع هدفهم الدنىء بشتى الطرق، فاستغلوا الأطفال والسيدات وقتلوا براءة الأحلام، ودنسوا شرف الفتيات من أجل حفنة من الأموال، لكن الله أبى أن يمروا بجرائمهم دون عقاب.

وطالب ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ثأرًا لشرف دنسوه، وبراءة اغتالوها من أجل المال، مؤكدًا أن المتهمين كونوا عصابة إجرامية لكسب المال بالاتجار فى بشر قد كرمهم الله عز وجل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس.


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