» نجم مانشستر سيتى على رادار ريال مدريد

20 يناير 2019 - 05:18 م

وضعت إدارة فريق ريال مدريد الإسباني، البرتغالي الشاب بيرناردو سيلفا نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، هدفًا له خلال الميركاتو الصيفي، حسبما أشارت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فأن نادي ريال مدريد يضع النجم البرتغالي الشاب بيرناردو سيلفا على رأس قائمة أهدافه خلال الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها على أن نادي ريال مدريد على استعداد لدفع 70 مليون جنيه إسترليني للتوقيع مع اللاعب, في حين مازال النجم البرتغالي الشاب يمتلك 3 سنوات ونصف في عقده مع بطل البريميرليج الموسم الماضي.

وكان سيلفا، قد انضم الى مانشستر سيتي في صيف عام 2017 مقابل 43.5 مليون إسترليني قادمًا من موناكو وخاض مع مانشستر سيتي 81 مباراة في كل المسابقات وسجل 16 هدفاً وصنع 18.