  • الأحد 20 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:26 م
بحث متقدم
رهف القنون

الديوان الملكي السعودي يتحرك ويحذر بسبب «رهف»

قاتل طفليه

«قاتل طفليه» يفجر مفاجأة ويكشف عن القاتل الحقيقى

صلاح

صحيفة إنجليزية: «صلاح» قادر على جعل المستحيل ممكنًا

وفد البرلمان فى الإمارات

تفاصيل جولة وفد البرلمان المصري في الإمارات

«الحنفيات الموفرة».. ليه تهدر لما ممكن تستخدم أقل؟

«الحنفيات الموفرة».. ليه تهدر لما ممكن تستخدم أقل؟

إليسا

بالفيديو.. موقف مُحرج يجعل «إليسا» تسخر من مصر ولبنان

المصريون ينتظرون «حياة كريمة» في 2019

المصريون ينتظرون «حياة كريمة» في 2019

السيسي ومدبولي

«السيسي» يوجه بمواصلة تنفيذ برنامج«الإصلاح الاقتصادي»

وزير القوى العاملة محمد سعفان

شروط التقديم لـ"ملتقى توظيف المنيا".. يوفر 12 ألف فرصة عمل

عمر البشير

«البشير» يكشف المتورطين فى قتل المتظاهرين

نجم مانشستر سيتى على رادار ريال مدريد

الرياضة

مانشستر سيتى
مانشستر سيتى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتخطى إشبيلية

#

"ميدو" يحذر "صلاح" من شبح "كوتينيو"

#

تعرف على شرط «مورينيو» لتدريب ريال مدريد

#

جناح "مان يونايتد" يعرض خدماته على ريال مدريد

ريال مدريد

مانشستر سيتي

المصريون

وضعت إدارة فريق ريال مدريد الإسباني، البرتغالي الشاب بيرناردو سيلفا نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، هدفًا له خلال الميركاتو الصيفي، حسبما أشارت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فأن نادي ريال مدريد يضع النجم البرتغالي الشاب بيرناردو سيلفا على رأس قائمة أهدافه  خلال الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها على أن نادي ريال مدريد على استعداد لدفع 70 مليون جنيه إسترليني للتوقيع مع اللاعب, في حين مازال النجم البرتغالي الشاب يمتلك 3 سنوات ونصف في عقده مع بطل البريميرليج الموسم الماضي.

وكان سيلفا، قد انضم الى مانشستر سيتي في صيف عام 2017 مقابل 43.5 مليون إسترليني قادمًا من موناكو وخاض مع مانشستر سيتي 81 مباراة في كل المسابقات وسجل 16 هدفاً وصنع 18.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «كلوب»: أخطأت في حق محمد صلاح
» غدا محاكمة المتهمين بقتل والد "طفل البامبرز"
» نجم مانشستر سيتى على رادار ريال مدريد
» ننشر مرافعة النيابة العامة بمحاكمة شبكة الاتجار بالبشر
» بالفيديو.. لحظة اصطدام حافلتين أدى لسقوط 22 قتيلًا
» الديوان الملكي السعودي يتحرك ويحذر بسبب «رهف»
» رسميًا.. الأردن تودع بطولة كأس آسيا
» اختراق البريد الإلكتروني لـ«ماكرون» وتسريب بياناته
» بعد قرار «فيفا».. المصري يواجه شبح الهبوط بالدوري
» «البشير» يكشف المتورطين فى قتل المتظاهرين
» الحبس 5 سنوات للمتهمين بدهس الطفلة "مليكة"

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عشاء

    06:54 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي