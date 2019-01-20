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5 سنوات مع الشغل لمشرفة وسائق أتوبيس مدرسة في دهس الطفلة مليكة

قضايا وحوادث

الطفلة مليكة
ارشيفية

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قتل

حبس

بلاغ

الطفلة مليكة

قضت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر، الحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل من مشرفة وسائق مدرسة، لاتهامهما بالقتل الخطأ والذي تسبب في دهس الطفلة مليكة بأكتوبر أثناء توصيلها للمدرسة الخاصة بها، كما قضت المحكمة بتغريمهما 20 ألف جنيه.

واستمعت المحكمة، لأقوال محامي أسرة الطفلة "مليكة" والذي طالب في بداية دعواه لإعادة تكييف مواد الاتهام، مشيرًا لوجود شبهة القتل العمد بالامتناع، منوهًا لأن إدارة المستشفى عقب الحادث طلبت من المشرفة والسائق الانتظار وعدم نقل الطفلة للمستشفى إلا بعد تغيير أتوبيس المدرسة، بسبب أن الأتوبيس الذي دهس الطفلة لا يحوي على أوراق رسمية، في محاولة من إدارة المدرسة لتضليل العدالة وإزالة آثار الجريمة.

من جانبه طالب دفاع المتهمين بالبراءة لموكليه، مستندًا لعدم وجود شبهة جنائية، وعدم وجود إهمال أو خطأ واقع من جانب المتهمين، وفقًا لما جاء في واقع االدعوى.

الجدير بالذكر، أن نيابة أكتوبر أول بإشراف المستشار مدحت مكي، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، كانت قد أحالت مشرفة وسائق أتوبيس مدرسة خاصة بعد توجيه تهمة القتل الخطأ لهما والذي تسبب في دهس الطفلة مليكة أثناء توصيلها لحضانة مدرسة خاصة بمنطقة أكتوبر بأتوبيس المدرسة قيادة المتهم الثاني.

وشمل أمر الإحالة توجيه تهمة القتل الخطأ للمتهمين الاثنين بسبب إهمالهما في أداء مهام وظيفتيهما والتسبب في دهس الطفلة أسفل عجلات الأتوبيس الخاص بالمدرسة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمنطقة السادس من أكتوبر قد تلقت بلاغًا في وقت سابق من والد الطفلة مليكة البالغة من العمر 3 أعوام ونصف، بوفاة ابنته دهسا أسفل عجلات أتوبيس المدرسة الخاصة التي تدرس بها أثناء إيصالها للمنزل، متهما مشرفة المدرسة والتي تتولى توصيل الطلاب لمنازلهم وسائق الأتوبيس بالإهمال.

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