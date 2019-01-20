الدانمارك ترغب في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في مصر

20 يناير 2019 - 06:37 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة علي تذليل المعوقات التي تواجه القطاع الاستثماري في مصر حيث نعمل علي تيسير الإجراءات الجمركية والضريبية وتحديث وتطوير القوانين وتوفير المناخ المناسب من أجل زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بالسوق المصرية.

وقال إن وزارة المالية، تعمل أيضًا على تقديم المساندة المطلوبة للقطاع الخاص من أجل زيادة تواجد منتجاتنا المحلية في الأسواق الأفريقية والعالمية، جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع توماس أنكر كريستنس السفير الدانماركي بالقاهرة والوفد المرافق له.

من جانبه قال السفير الدانماركي بالقاهرة، إن بلاده تشجع وترغب في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين إلى جانب التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلي رأسها تحسين منظومة الصحة في مصر.

وأشاد السفير بالإنجازات التي حققتها وزارة المالية ووزير المالية الدكتور محمد معيط في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يقدر ما مرت به الدولة المصرية من صعوبات ومعوقات واجهتها الحكومة المصرية ببذل المزيد من الجهود لتوفير فرص عمل للشباب وتحسين منظومتي الصحة والتعليم والاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية.

و في هذا الإطار قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الدولة نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يعد من ضمن أولوياته استعادة الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وإصلاح هيكل الإنفاق العام إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة.

وأضاف د.معيط أن مصر تنفذ رؤية وإستراتيجية طموحة لتحديث وتطوير قطاع الرعاية الصحية حيث يجري حاليًا تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي يحقق نقلة نوعية في مجال الخدمات الصحية، إلى جانب إطلاق الحكومة لمبادرات غير مسبوقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق هذا الهدف منها حملة القضاء علي فيرس سي ، بجانب مبادرات أخرى لتنشيط الاقتصاد عبر تيسير الخدمات التمويلية وتحقيق الشمول المالي وغيرها من مبادرات مهمة سيكون لها أثر واضح علي مسيرة التنمية في مصر.