» كشف غموض سرقة طفلة حديثة الولادة من مستشفى بالهرم

20 يناير 2019 - 06:43 م

كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، غموض سرقة رضيع من أحد المستشفيات بالهرم، وأتضح أن مرتكبة الواقعة ربة منزل خطفت الطفل لعدم قدرة زوجها على الإنجاب، فطلبت من والد الجنين تطعيمها وغافلته وهربت.

البداية كانت بورود بلاغًا لقسم شرطة الهرم، من مواطن يدعى ("نادر"- خفير خصوصي بالهرم)، أفاد فيه بأنه عقب إجراء زوجته عملية ولادة بمستشفى ووضعها لطفلة قام بتسليمها لإحدى السيدات التي تعرف عليها خلال فترة تواجده بالمستشفى، وتوجه لإحضار مبلغ مالي من شقيقه وعند عودته اكتشف اختفاء السيدة ومولودته.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تحديد مرتكبة الواقعة وتدعى (نورة -31 عامًا- ربة منزل).

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبطها وبصحبتها الطفلة، واعترفت بخطفها لعدم قدرة زوجها على الإنجاب، وسابق ادعائها له كذبًا بحملها بقصد إرضائه وقررت بتوجهها بتاريخ الواقعة إلى المستشفى، وتعرفت على والد الضحية وأوهمته بمساعدته في رعاية الطفلة، وحملتها بزعم تطعيمها وغافلته وهربت.