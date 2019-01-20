» هجوم جوي إسرائيلي على «دمشق»

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وكالات - خالد الشرقاوي

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إسرائيل

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روسيا

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مطار

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم شنته 4 مقاتلات إسرائيلية من نوع F-16 على مطار دمشق الدولي اليوم الأحد، وأسقطت 7 صواريخ معادية.

وأشار ممثل المركز الوطني لإدارة الدفاع في موسكو، إلى أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت صواريخ موجهة على سوريا من أجواء المتوسط.

وأوضح، أن منظومات الصواريخ المضادة للطائرات "بانتسير" و"بوك" السورية دمرت 7 صواريخ إسرائيلية، وأن البنية التحتية للمطار السوري المستهدف لم تتضرر جراء الغارة، كما أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو دمار.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "سانا" السورية نقلاً عن مصدر عسكري سوري، أن الدفاعات الجوية السورية صدّت اليوم عدوانًا إسرائيليًا كان يستهدف جنوبي البلاد.


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