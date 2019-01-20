«مدبولي» يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الأراضي الزراعية

20 يناير 2019 - 06:50 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الأراضي الزراعية.

ويتكون التشكيل الجديد من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيساً، وعضوية رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورئيس إدارة الفتوى لوزير الزراعة بمجلس الدولة، هذا بالإضافة إلى كل من المستشار القانونى، ورئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة والأملاك، ورئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية الريفية، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وكذا وكيل وزارة المالية بترشيح من وزير المالية، واثنين من ذوى الخبرة فى الاقتصاد الزراعى يختارهما وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لمدة سنتين.

ونص القرار على أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، بناء على دعوة من رئيسه أو طلب أغلبية أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.