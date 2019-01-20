الوكالة الفرنسية للتنمية: نثق في الاقتصاد المصري

20 يناير 2019 - 06:58 م

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فيليب بودون، نائب الرئيس التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار الخاص من أجل التنمية المستدامة، الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضمن فعاليات أسبوع دور القطاع الخاص في التنمية.

وبحث الجانبان، الرؤية المستقبلية، للتعاون الإنمائي المصري الفرنسي، والمجالات المنتظر التعاون فيها في الفترة المقبلة، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة وتنمية المهارات، ودعم الحماية الاجتماعية، ومشروعات لدعم قطاعي التعليم والنقل.

واتفقت الوزيرة، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، على شراكة إستراتيجية جديدة، تكون بناء على احتياجات الشعب المصرى، وأولويات برنامج الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع فرنسا ويمثل الاستثمار فى رأس المال البشرى أولوية لدى القيادة السياسية خاصة فى مجالى التعليم والصحة.

وأكد فيليب بودون، حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ثقة فرنسا في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خاصة في مجال الأعمال والاستثمار والتي تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة في مصر، مشيرا إلى دعم فرنسا الكامل لمصر فى تمويل المشروعات التنموية.

وأوضح ، أن الوكالة ساهمت فى دعم مشروعات فى مصر بقيمة 2 مليار يورو من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة)، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس، ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.