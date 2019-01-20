» مشاجرة وإطلاق نار داخل مدرسة

20 يناير 2019 - 07:54 م

تمكنت مباحث السنبلاوين، من القبض على 5 أشخاص بمدرسة المقاطعة الثانوية الصناعية التابعة لدائرة المركز، عقب حدوث مشاجرة داخل المدرسة بسبب معاكسة شاب لطالبة بعد الامتحان وتدخل والد الشاب وأطلق عيارًا ناريًا في الهواء لتخليصه من بين أيادي الطلبة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين، بإطلاق أحد الأشخاص النار داخل مدرسة المقاطعة الثانوية الصناعية المشتركة أثناء خروج الطلاب من الامتحان، فانتقل إلى مكان الواقعة مأمور المركز والرائد أحمد النجار، رئيس مباحث المركز، وقوة أمنية وتمكنوا من إلقاء القبض على والد الطالب و4 طلاب آخرين.

وبالفحص تبين أن طالب بالمدرسة من قرية «ديو الوسطي» قام بمعاكسة طالبة بالمدرسة بالصف الثاني الثانوي، واعترضه أحد الطلاب ووقعت مشاجرة بينهما واستدعي الأول والده والذي حضر للمدرسة وأطلق عيارًا ناريًا من فرد خرطوش وتجمع الطلاب، وتطورت المشاجرة وتم القبض على طرفي الشجار.

وتمكنت المباحث من ضبط السلاح المستخدم، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.