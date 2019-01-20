«الديهي»يهاجم وزيرة الثقافة بعد رفض الظهور معه

20 يناير 2019 - 08:03 م

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، رفض الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وهيثم حجي رئيس هيئة الكتاب، المتكرر للظهور معه إعلاميا للحديث عن تجهيزات افتتاح معرض الكتاب .

ووتساءل "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد: "هل منصب وزيرة الثقافة ورئيس هيئة الكتاب يحتم عليهم التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة؟".

وتابع "الديهي": " بقول لوزيرة الثقافة هل الإعلاميين المصريين أقل من المستوى إنك تطلعي معاهم ؟، لما أطلب من وزيرة الثقافة و رئيس هيئة الكتاب أكثر من مرة أنهم يعملوا مداخلة هاتفية معايا و يرفضوا، هقول الله الغني، أنا مش بشحت ".