"المحافظين" ينظم دورات تدريبية لسائقي باصات المدارس

20 يناير 2019 - 08:03 م

نظمت لجنة الأمومة والطفولة بالحزب مبادرة لتدريب وتأهيل سائقي باصات المدارس لما لهم من دور هام نحو سلامة الأطفال خاصة بعد الحادث المأساوي للطفلة "مليكة" ، في إطار سياسة حزب المحافظين الساعية نحو خدمة المواطن، وتأكيدا لاستمرارية الإصلاح والتأهيل لأفراد المجتمع على حد سواء.

وأكدت الدكتورة إيمان الريس، رئيس لجنة الأمومة والطفولة، أن المبادرة هدفها في المقام الأول مشاركة المجتمع المدني وتأهيله وتدريبه بما يلائم التطورات الحالية، فجميعنا علمنا بالحادث المأساوى للطفلة مليكة والتقصير الذى رأيناه نتيجة قلة الخبرة والتأهيل، لذا فنحن كمحافظين نؤمن بأهمية التأهيل والتدريب لذا فإن انطلاق هذه المبادرة المجتمعية دليل وبرهان جلى لما يقدمه الحزب للمواطن من حيث التوجيه والإرشاد.

وقالت "الريس"، إن هذه المبادرة هي استكمال لمبادرة الإرشاد والتوجيه، فكانت هناك مبادرة أخرى نظمناها الأسبوع السابق لمشرفات الباصات، وهذه المبادرة سعينا نحو تعليم سائقى الباصات الثبات الانفعالي وضبط النفس والحفاظ علي السرعة المناسبة أثناء القيادة.

واستكملت، أن أساليب التوجيه التي اتبعناها هذه المبادرة هى كيفية التعامل مع المشاكل السريعة علي الطريق والالتزام بقواعد المرور لسلامة الأطفال وكيفية التعامل مع المشرفات والمدرسين، إلى جانب أهمية المظهر الخارجي وكذا أضرار الأغاني الشعبية إلخ.