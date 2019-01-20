مصرع كهربائي سوداني صعقًا بالكهرباء

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السودان

مصرع

كهربائي

لقى كهربائي سوداني الجنسية، مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي، أثناء توصيل وصلات كهربائية من "كابينة" بقليوب.

تلقى اللواء هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، بلاغًا من الأهالي، بوفاة شخص يدعى "عبدالهادي. م. ح"، سوداني الجنسية، كهربائي بمخزن معدات ثقيلة بميت حلفا التابعة لدائرة المركز، أثناء توصيل وصلات من كابينة كهربائية.

وأُخطر اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، وانتقل المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث المركز، وتبين أنه أثناء قيام المتوفى بتوصيل الكهرباء صعقه التيار ولقي مصرعه في الحال، وتم نقله للمستشفى وصرحت النيابة بدفن الجثة.


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