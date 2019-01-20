» الدوري الإنجليزي.. توتنهام يخطف فوزًا قاتلًأ من فولهام

20 يناير 2019 - 08:15 م

خطف فريق توتنهام هوتسبير فوزًا قاتلا من فولهام، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

الهدف الأول جاء من جانب فولهام فى الدقيقة 17 عبر مهاجم توتنهام فيرناندو لورينتى عن طريق الخطأ فى مرماه إثر ضربة ركنية اصطدمت الكرة فى قدمه داخل المرمى.

وفى الشوط الثانى تعادل ديلى آلى لصالح السبيرز 1-1 فى الدقيقة 51 من ضربة رأسية ليكون أكثر اللاعبين فى البريميرليج هذا الموسم تسجيلا من رأسيات.

واستمرت النتيجة تعادل بين الفريقين حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليسجل لاعب الوسط هارى وينكس هدفًا قاتلاً ويرجح كفة فريقه.

ويغيب عن المباراة نجم توتنهام هاري كين، هداف توتنهام هذا الموسم ووصيف هدافى البريميرليج برصيد 14 هدفًا، خلف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 16 هدفًا.

بهذه النتيجة عزز توتنهام المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الوصول للنقطة 51، بينما توقف رصيد فولهام عند 14 نقطة فى المركز قبل الأخير.