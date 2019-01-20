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القبض على 11 تاجر مخدرات بالعجوزة

قضايا وحوادث

ضبط
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الداخلية

مخدرات

ضبط

الامن العام

شن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، حملة أمنية استهدفت دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، أسفرت عن تنفيذ 260 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 11 قضية مخدرات وقضايا أخرى متنوعة.

ونفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، حملة مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة العجوزة، أسفرت جهودها عن تنفيذ 260 حكمًا 7 جنايات "من بينها 4 بالمؤبد" و143 جزئي ومستأنف، و67 غرامة و43 مخالفة، وضبط 11 قضية إتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات (510 جرامات لمخدر الأستروكس و350 جراما لمخدر الحشيش و6782 قرصًا مخدرًا) بحوزة 11 متهمًا.

كما تم ضبط  فرد محلي وطلقة لذات العيار و3 قطع سلاح أبيض، وضبط  متهمان مطلوب ضبطهما وإحضارهما. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.


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