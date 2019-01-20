«دعاء فاروق»: نفسي أخلع الحجاب.. ولكن!

20 يناير 2019 - 09:01 م

أثارت الإعلامية دعاء فاروق، موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قولها: "إن الحجاب ليس فريضة" وأسلوب كتابتها للمنشور.

وكتبت "فاروق"، على صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك": "الحجاب مش فرض.. صح انتو صح هو فعلا مش فرض... والله يجازي اللي كان السبب اللي اخترع كلمة فرض دي ولزقها في الحجاب... وكأن المقابل ليها انه سنه... هو لا فرض ولا سنة هو امر مباشر من رب العالمين.... زي غض البصر وحفظ الفرج في الآية الكريمة في سورة النور اقروا معايا للآخر ونمشي مع بعض واحدة واحدة (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ? وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى? جُيُوبِهِنَّ ? وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى? عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ? وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ? وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)".

وأضافت: "هل ينفع اطلع اقول حفظ الفرج فرض؟ ويطلع ناس تقول لا مش فرض ربنا مقالهاش صريحة انه فرض... هو امر مباشر .. قل للمؤمنات يحفظن فروجهن... حد ينفع يقاوح فيها ياخوانا؟؟؟؟ معتقدش ان ينفع يحصل في دي بالذات لغط خالص ... واضحة زي الشمس هي وغض البصر... واضحة وصريحة قولهم يغضوا البصر ويحفظوا الفرج... بس كده ؟؟؟ لا لسه باقي الأمر المباشر جاي اهه او النهي المباشر المهم انه مباشر... ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها... يا سلام الحمد لله محددش الزينة ايه هي والسلام عليكم ورحمة الله ... هيييييه هيييييه... براءة يا بنات البسوا مايوهات وانطلقوا براحتكم وانا معاكم بقى ربنا فاتحهالنا اهه".

وتابعت: "لا استنوا كده... ده ماسابهاش مفتوحة يا فرحة ما تمت... اومال ايه؟؟ الآية لسه مخلصتش يا آنسة ثواني.... ده حدد نغطي ايه في الآية اللي بعدها عدل.... ممممممممم جه تاني للأمر المباشر... وليضربن بخمرهن على جيوبهن... طيب يا ماما بيقولك غطي صدرك يا حبيبتي مجابش سيرة الحجاب ياللا طرقينا بقى مش عاوزين وجع دماغ !!!!! لااا والنبي... اومال (خمرهن) دي ايه مش فاهمة بنطلون جينز؟!!!!!".

وأشارت إلى أن: "الخمار هو غطاء الراس او غطاء الشيء او اي قماشة بتغطي راس الشيء... لا يا حبيبتي مين قال.. ؟؟؟ هي معناها كده في كل المعاجم، الخمار هو غطاء الراس والعجينة بتخمر لما بنغطيها من راسها... لا مش مقتنعة برضه... وهو حتى لو كده فين الأمر بتغطية الراس هو قال غطي صدرك فقط... طيب ربنا لو قال غطي صدرك فقط مايقول وليضربن بقماشتهن على جيوبهن او باثوابهن على جيوبهن.. ليه يجيب سيرة الخمار او غطاء الراس اصلا لو هو مش المفروض يبقى موجود ؟!!!!! يعني انا لو قلت لك طولي فستانك يا ماما شوية غطي بيه رجلك يبقى فيه فستان ولا مفيش فستان؟؟؟ هو ربنا بيقول غطي صدرك بالخمار اللي انتي حاطاه على شعرك يا حلوة... والا خمرهن دي جت لييييه اصلا في الآية متجننوش امي".

واستطردت: "مفيش كلمة هتيجي في القرآن مالهاش لازمة او مالهاش فايدة وبالتالي لما ربنا يحطها في سياق الأمر المباشر يبقى منتفلحسش ونقول لا أصلها مالهاش معنى ولا تدل على شيء!!! ... والجملة الدارجة اللي مبسمعش غيرها؛ ما لو ربنا كان عاوز يقولنا اتحجبوا كان قالها صريحة!! ... يا صلاة النبي!!!! ربنا سبحانه وتعالى هيقولنا اتحجبوا يا بنات ؟!!!!! ليه بنسمع شريط عمرو خالد؟!!!! طب دول ناس بيكلموكم بلغوتكم... إنما القرآن منزلش بلغوتنا العامية... ده احنا بنقول على البتاع اللي بنسخن فيه الشاي براد !!! فيا ريت نتلهي بالبراد اللي احنا ظالمينه معانا ده وهو اساسا سخان!!! فمحدش يقول ربنا مقالهاش صريحة عشان احنا اللي كلامنا مش صريح خالص وكله لوع.. وكلمة الحجاب يعني شيء بيمنع الرؤية اصلا ولا له علاقة من قريب أو بعيد بما جاء في القرآن الكريم ... ماشي فالأمر المباشر جاي بيقولك مينفعش تبحلقوا في حاجات حرام، واحفظوا الفرج.. اظن مافيهاش جدال.. وغطى يا ماما بغطا شعرك( خمرهن) صدرك بالمرة... يا ترى بقى سابها مفتوحة عشان نعرف نشم نفسنا شوية ونشوف لنا أي فلفصة من القصة دي".

وتابعت: "لا حضرتك... ده باقي الآية محددلك بالاسم مين يشوفك بالزينة... اصل حد مرة قاللي ده ربنا محدد في المواريث كل حاجة بس في أية الحجاب مش متحددة ومتسابه مفتوحة... مفتوحة ازاي دي متسمكرة ومافيهاش نفس?? بصي فوق كده عالاية شوفي مين اللي مسموحلك تقعدي قدامه بزينتك.. ( طبعا هتطلع حالا اللي تقوللي ومين قال ان الشعر زينة في الفاترينا؟!!!!! امي اللي قالت.. الشعر مش زينة خالص هو تاج المرأة وتلات اربع حلاوتها متغطية بتغطية شعرها.. راجع تحدي العشر سنين وشوف اللي كانوا محجبات وقلعوا شكلهم بقى ايه..؟!!! طبعا احلووا مليوووون مرة واللي تقول غير كده كدابة في اصل وشها لمؤاخذة ... ولا يبدين زينتهن الا لمين بقى؟؟؟".

وأضافت: "عدي ورايا يا ست الكل بعولتهن.. جوز سيادتك.. إخوانهن.. المحروس اخوكي.. والحلوين ولاد اخوكي وولاد اختك وزمان ملك اليمين وأولى الأربة دول ليهم اكتر من معنى اللي هم ممكن ميكونش عندهم عقل لا يشتهوا النساء او المسن خالص والطفل المهم انه يكون مفيش منه أي رجا".

وأوضحت: "ده كلام ربنا.. ده القرآن الكريم بدون تفسير من حد ولا توجيه من حد... ده من ربنا لينا على طول لا شيوخ ولا مفسرين ولا غيره.. مش احنا عندنا عقل نفكر بيه وبنفهم لوحدنا اديني قعدت لوحدي خالص افصصها بدماغي من غير اي مؤثرات والمصحف ... يعني ربنا هيحدد لنا بالصفة والاسم مين اللي انكشف عليه وغيره لا.. وبعدين ارجع اقاوح واقول محصلش!!!! .. تاني هو امر مباشر ولو ان سورة النور بدأت بالاية الكريمة (سورة أنزلناها وفرضناها) يعني السورة كلها بكل ما جاء فيها من أوامر فرض بس ماعلينا ارجع واقول هم سابوا كل الفروض اللي فيها ومسكوا في الحجاب بس وقالوا انه فرض ...انما خلونا في الآية اللي بتتكلم في اللبس والزينة مباشرة ومعاهم غض البصر وحفظ الفرج .. الأحكام فيها مباشرة اعمل ولا تعمل بشكل مباشر مافيهاش اي لبس".

وأضافت: "على العموم دي اية موجودة لا هينفع نلغيها ولا نقلل من أهميتها ولا نقدر نقول فيه أمور اهم ولا أمور اقل أهمية..... إنما القرآن بحر واسع من الأوامر اللي كان المفروض يفرد لها مساحات من البرامج مثلما فردوها للحجاب ( انا مكنتش بفرد والنيعمة) في ستاشر سنة برامج دينية والاف الحلقات يمكن اتكلمت عن الحجاب في تلات حلقات بالعدد واهتميت بتقديم أمور أخرى ليس تقليلا منه ولكن لان غيري ساب الدنيا باللي فيها وقفش في الحتة دي زي العيل الصغير اللي قافش في جلابية امه كده ... الله يجازي اللي كان السبب اللي ساب كل الأوامر والنواهي ومسك في لبس المرأة بس... زهقونا في عيشتنا... وعملوا رد فعل عكسي وخلوا الناس مش طايقين هدومهم من كتر زنهم في حاجة واحدة بس".

واختتمت حديثها قائلة: "والله كان بودي اخلع الحجاب انا كمان واظهر أصغر من عمري بعشرين سنة بس مش هقدر اعمل كده لان الآية واصلالي صريحة ومافيهاش اي لبس.. والموضوع متقفل من جميع الجهات... هارد لاك يا بنات والله كان نفسي اوجب بأيتها حاجة بس مش نافع ?????? ... بس يا تري لو حد مغضش بصره هل من حقي اعلق له المشانق؟؟ هل هعرف اصلا؟؟ ما كلهم بيبصوا من تحت لتحت هي البصة هنمسكها ازاي ؟ لو حد مصلاش هل دي حاجة انا ليا فيها ؟؟؟ لو حد مدفعش فلوس زكاته انا هعرف منين اساسا ؟؟؟ هو بس الحجاب اللي واقفين قايمين نايمين بيه يا حشريين يا ولاد الحشرية ايه اللي دخلكم في اللي مالكوش فيه اصلا... خليك في نفسك يابا منك ليه جتكو الهم كل واحد فيه العبر وماسك لي في اللي لبست واللي قلعت...قوم جتك الهم صالح امك اللي كاشفة راسها و بتدعي عليك من عمايلك السودا وانت ماسك لي في اللي لبست الطرحة واللي قلعتها.. فلنتنيل كلنا ونخلينا في ذنوبنا ونلحق نستغفر ونتوب عشان كلنا ميتين ان اجلا او عاجلا ...اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب".