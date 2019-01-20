إحباط توزيع 3 أطنان لحوم فاسدة على محلات الكباب

20 يناير 2019 - 09:33 م

أحبط رئيس مجلس مدينة أوسيم توزيع 3 أطنان من اللحوم الفاسدة، على محلات الكباب الكبرى والمطاعم الشهيرة بعدما كشف عن مصنع لإعدادها بالبراجيل.

وردت معلومات لمجلس مدينة أوسيم بوجود مصنع بشارع أحمد عرابى بمنطقة البراجيل بجوار مصنع الثلج بدائرة قسم شرطة اوسيم، لتجهيز اللحوم الفاسدة وإعدادها لترويجها على المطاعم الكبرى.

أمر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة التحرك لإحباط نشاط المصنع ومنع القائمين عليه من الإضرار بالمواطنين لتحقيق أرباح طائلة.

وتوجه الدكتور ياسر فرج رئيس مجلس مدينة أوسيم، إلي المكان المحدد وتمكن برفقة الطب البيطري من ضبط 3 أطنان من اللحوم الفاسدة ومنتجاتها المعدة كمفروم وبرجر وكفتة، وتبين من الفحص ان اللحوم يتم تجهيزها فجرًا لعدم رصدهم وتعبئتها في أكياس لتوزيعها علي محلات الكباب الكبري بنطاق الجيزة.