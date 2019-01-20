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بتروجت يضم ثنائي بيراميدز

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بيراميدز
بيراميدز

أمير سعد

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المصريون

بتروجت

بيراميدز

حصلت إدارة نادي بتروجت على توقيع ثنائى بيراميدز حمادة طلبة وإسلام صيام، فى إطار خطة الإدارة البترولية، لتدعيم دفاعات الفريق بلاعبين خبرة.

ويسابق الجهاز الفنى لبتروجت الزمن من أجل إنهاء عدد من الصفقات السوبر لتدعيم الفريق قبل انتهاء الميركاتو الشتوى الحالى لانتشال الفريق من عثرته خاصة أن بتروجت يحتل المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

يذكر أن بتروجت تعاقد مع أحمد سالم صافى ظهير أيمن وادى دجلة ومروان النجار مدافع الإتحاد السكندرى، بينما رحل عن صفوف الفريق عدد من اللاعبين على رأسهم الثلاثى الهجومى أحمد رؤوف ومحمد سالم ومحمد شاهين.

 


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