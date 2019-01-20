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الليلة.. العالم يشاهد «القمر الدموي»

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خسوف القمر
القمر الدموي

متابعات - خالد الشرقاوي

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كن مستعدا لمشاهدة لحظة استثنائية الليلة، حيث يترقب العالم حدوث ظاهرة خسوف القمر الذي يطلق عليه البعض اسم "قمر الذئب الدموي العملاق".

وسيكتسي القمر بظل شديد الحمرة عند رؤيته من الأرض لحظة ظهوره في السماء خلال مشهد الخسوف.

ويمكن مشاهدة الخسوف الكلي للقمر في سماء الأمريكتين وأجزاء من غرب أوروبا، بما في ذلك بريطانيا، فضلا عن شمال إفريقيا.

وسيغطى ظل الأرض القمر بشكل كامل، وهو ما يجعل لونه أحمر حيث يدخل في ظل الكوكب الأرضي، ليصبح "قمرا دمويا".

ويطلق عليه "العملاق" لأن القمر يكون في أقرب نقطة إلى كوكب الأرض أثناء هذه الظاهرة أكثر من أي وقت آخر، فيبدو أكبر من المعتاد عند النظر إليه في الأفق.

أما كلمة "الذئب" فتعود إلى تلك التسمية التي تطلق على القمر عندما يكون بدرا في شهر يناير، في إشارة إلى الاساطير والحكايات الخرافية التي تتحدث عن المستذئبين (البشر الذين يتحولون إلى ذئاب) مع بدر منتصف الشهر.

وقال باتريك هارتيجان عالم الفيزياء الفلكية في جامعة رايس الأمريكية إنه لن يكون قمر عملاقا فقط بل خسوفا كاملا أيضا وسوف يستمر لمدة ساعة.


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